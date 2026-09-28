Olivera, vittoria con l'Uruguay: 90 minuti in campo da difensore centrale

Mathias Olivera protagonista nel successo dell'Uruguay contro la Corea del Sud. Il difensore del Napoli è stato schierato al centro della difesa

Arrivano buone notizie per il Napoli dalla Nazionale uruguaiana. Mathias Olivera è sceso in campo a Seoul nell'amichevole vinta nettamente dall'Uruguay contro la Corea del Sud per 4-1. La Celeste di Diego Forlan si riscatta così dopo la sconfitta rimediata tre giorni prima in Giappone. A firmare il successo sono stati Darwin Nunez, autore di una doppietta, De Arrascaeta e Varela, mentre nella ripresa Lee Kang-In ha realizzato la rete dei padroni di casa.

Olivera centrale al fianco di Araujo

Buona prova anche per Olivera, utilizzato nel ruolo di difensore centrale al fianco di Araujo. Una posizione che il calciatore del Napoli conosce e nella quale ha offerto una prestazione positiva durante il largo successo della sua Nazionale. Serata significativa anche dal punto di vista personale: per Olivera quella contro la Corea del Sud ha rappresentato infatti la 40ª presenza con la maglia dell'Uruguay.