La situazione stadi per Euro 2032: Napoli punta sul Maradona, Salerno resta in corsa

La corsa italiana verso Euro 2032 entra nella fase decisiva. Entro giovedì la UEFA attende le liste degli impianti candidati di Italia e Turchia, dalle quali verranno scelti i dieci stadi del torneo, cinque per Paese. Dodici mesi fa l'Italia disponeva di un solo impianto già eleggibile, mentre adesso la rosa potrebbe comprendere 12 o 13 candidature con progetti e finanziamenti approvati. L'investimento complessivo si avvicina ai 6 miliardi di euro, circa 4,5 dei quali provenienti da privati. Il Corriere della Sera fa il punto della situazione. Torino è già pronta, Milano indicherà il nuovo San Siro, mentre a Roma resta l'Olimpico e potrebbe aggiungersi in extremis il progetto di Pietralata. Napoli punta sulla riqualificazione del Maradona. In corsa anche Salerno, Firenze, Cagliari, Genova, Lecce e forse Bologna, mentre Udine è penalizzata dalla capienza.

Euro 2032, spuntano Bari e Palermo

Tra le possibili sorprese c'è Bari, la cui candidatura potrebbe prendere consistenza proprio nelle ultime ore. Da tenere in considerazione anche Palermo, sostenuta dal progetto per la nuova Favorita e dai 300 milioni messi sul tavolo dal City Group. Nelle scelte della FIGC potrebbe incidere anche la necessità di garantire una distribuzione territoriale equilibrata. Gli impianti dovranno avere almeno 30mila posti, anche se una capienza da 40mila in su rappresenterebbe un vantaggio, e dovranno essere completati entro l'autunno del 2031.

La Turchia è più avanti: 29 nuovi stadi negli ultimi dieci anni

La Turchia parte decisamente più avanti sul fronte infrastrutturale. Negli ultimi dieci anni sono stati costruiti 29 impianti, all'interno di un piano sostenuto dal governo e accompagnato da investimenti complessivi stimati intorno ai 10 miliardi. Istanbul dovrebbe avere due stadi e l'Ataturk, destinato a essere rinnovato, è un candidato forte per ospitare la finale. Ankara può invece contare sul nuovo "19 Maggio", mentre tra le altre città in corsa figurano Trabzon, Konya, Gaziantep, Eskisehir e Antalya. Paradossalmente potrebbe restare fuori proprio la Timsah Arena di Bursa: inaugurata nel 2015, rischia già di non rientrare nei cinque impianti turchi scelti per Euro 2032.