Stringere i denti con la Lazio, poi col Milan 3 big saranno finalmente convocati

La gara con la Lazio sarà probabilmente l'ultimo impegno da affrontare con gli uomini contati ed i titolari spremuti. I giocatori attualmente fuori infatti potrebbero tutti rientrare nel turno seguente contro il Milan al Maradona. Ne scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno: "A centrocampo non ci saranno recuperi all’Olimpico, si lavora per avere in buone condizioni Anguissa e Lobotka contro il Milan. Lozano anche potrebbe recuperare per la sfida ai rossoneri, almeno per la panchina".