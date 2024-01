Supercoppa, le ultime di formazione: Cajuste stringe i denti, ok Simeone e la scelta sul modulo

Ultime ore di studio e di scelte, quelle che dovranno prendere a breve Walter Mazzarri e Simone Inzaghi

Ultime ore di studio e di scelte, quelle che dovranno prendere a breve Walter Mazzarri e Simone Inzaghi. I due allenatori di Napoli e Inter lavorano per preparare la finale di Supercoppa Italiana, in programma domani alle 20 all'Al Awwal Park Stadium di Riyadh. Reduci dai rispettivi 3-0 contro Fiorentina e Lazio, sono pronti a chiudere un cerchio: per Mazzarri, alzare il trofeo significherebbe prendersi una rivincita su quella Supercoppa sfuggitagli nel 2012. Per Inzaghi, il successo comporterebbe staccare Capello e Lippi nell'albo d'oro della competizione. A riportare le ultime novità è Tuttomercatoweb.com.

Napoli: il gruppo azzurro ha accolto Ngonge e Traoré, al secondo giorno della nuova avventura. Condizioni diverse: l'ex Hellas non partirà titolare e, come ha spiegato Mazzarri, potrebbe anche non giocare contro l'Inter, ma è pronto. Più indietro sul piano fisico l'ex Bournemouth, che oggi ha continuato a lavorare in maniera personalizzata. A parte anche Olivera, verso il forfait domani, mentre è recuperato Cajuste: lo svedese dovrebbe comporre la cerniera di centrocampo con Lobotka, mentre Zielinski al momento va verso un'altra panchina. Il tecnico del Napoli, in generale, dovrebbe infatti riproporre il 3-4-2-1 visto contro i viola: Di Lorenzo, Rrhamani e Juan Jesus in difesa davanti a Gollini; Mazzocchi e Mario Rui larghi a centrocampo, Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Simeone, favorito su Raspadori.

Inter: Inzaghi deve fare i conti con l'affaticamento di Bastoni. Oggi il difensore ha svolto per lo più allenamento personalizzato e le sue condizioni sono da valutare domattina, ma difficilmente partirà titolare. Davanti a Sommer dovrebbe così spostarsi Acerbi nella posizione di braccetto sinistro, con Pavard sul centrodestra e De Vrij centrale: l'alternativa porta a Carlos Augusto da braccetto sinistro, soluzione già sperimentata con successo proprio a Napoli. Riflessioni inevitabili a centrocampo, dove non è al top Mkhitaryan, che però si è allenato in gruppo ed è favorito su Frattesi, preziosissima arma in corso, allo stesso modo di Barella (diffidato, con un'ammonizione salterebbe la prossima di campionato contro la Fiorentina). Calhanoglu è squalificato contro i viola: un motivo in più per non toglierlo dalla cabina di regia, anche perché il fastidio accusato nel finale di gara contro la Lazio era legato a una semplice botta di gioco e nulla di più. Non dovrebbero esservi novità sulle fasce, con Darmian a destra e Dimarco a sinistra. Pochi dubbi in attacco: Thuram con Lautaro.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter



NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.