Ufficiale Svolta Coppa d'Africa: non si giocherà più durante il campionato, ecco da quando

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Svolta storica per il calcio africano: la Coppa d'Africa 2027 si giocherà dal 19 giugno al 18 luglio 2027, entrando ufficialmente nel calendario estivo del grande calcio internazionale. Una scelta tutt’altro che scontata: per anni la competizione è stata disputata nei mesi invernali, costringendo i club - soprattutto europei - a perdere i propri giocatori nel pieno della stagione. Stavolta, invece, la CAF si allinea alle principali rassegne per nazionali, come Mondiali ed Europei, programmando il torneo in estate.

Un cambiamento atteso e richiesto da tempo: finalmente le società non dovranno più cedere i propri calciatori nei momenti cruciali dei campionati, evitando squilibri tecnici e polemiche ricorrenti. Una soluzione che tutela sia i club sia gli stessi giocatori, spesso chiamati a tour de force tra competizioni diverse. L’edizione 2027, organizzata congiuntamente da Kenya, Uganda e Tanzania, segna dunque una doppia rivoluzione: logistica e di calendario. Non sarà solo un torneo storico per la prima organizzazione a tre, ma anche per un nuovo posizionamento strategico nel calendario internazionale. Una CAN più moderna, più integrata e finalmente in linea con le esigenze del calcio globale.