"Te la senti?", Lobotka poco convinto: Conte manda in campo Elmas da play

Al 37' di Napoli-Como Billy Gilmour si fa male ed è costretto ad uscire. Per Antonio Conte in panchina ci sono due opzioni per sostituire lo scozzese, Eljif Elmas, nella posizione inedita di play, e Stanislav Lobotka, reduce da un mese di stop per un infortunio muscolare - si era fermato il 5 ottobre per un problema all'adduttore in Napoli-Genoa.

Il tecnico del Napoli si gira verso lo slovacco e gli chiede: "Te la senti?", Lobotka non era convintissimo della risposta e allora Conte manda a svestirsi della tuta e poi in campo il macedone. Questo il retroscena raccontato da DAZN durante la telecronaca della sfida al Maradona terminata 0-0.