Tifosi fermati in Olanda: presentata interrogazione alla Commissione UE

"Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una grave discriminazione nei confronti dei tifosi napoletani, che come apprendiamo anche dalle autorità olandesi nonostante non avessero compiuto nessuna azione illegale, sono stati espulsi perché giravano in gruppo per il centro di Eindovhen la sera prima della partita", dichiara il parlamentare del M5s Dario Carotenuto.

"Mi sembra che alcuni paesi UE scelgano di applicare le regole a proprio piacimento è questo è inaccettabile, il governo chiarisca perché ad alcuni cittadini italiani viene negato il diritto alla mobilità, parliamo di persone che hanno comprato un regolare biglietto, magari lavoratori che hanno fatto un sacrificio economico per seguire la propria squadre del cuore e che non possono essere trattati da criminali".

"Nelle prossime ore depositerò un’interrogazione scritta alla Commissione europea per fare luce su quella che appare come una limitazione preventiva e collettiva della libertà di movimento, pilastro fondamentale dello spazio Schengen e dell’Unione europea" rincara la dose Danilo Della Valle, eurodeputato del Movimento 5 Stelle. "La libertà di circolazione è un valore imprescindibile dell’Unione europea. Non si possono giustificare sospensioni generalizzate e arbitrarie dei diritti fondamentali dei cittadini senza chiare evidenze per l'incolumità della pubblica sicurezza".