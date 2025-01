Tmw - Chiesa, il Liverpool non apre (per ora) ad un prestito: la situazione

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, direttore di Tuttomercatoweb, nel suo editoriale ha fatto il punto su Chiesa e Berardi, due giocatori di altissimo livello che hanno tanti estimatori: "L’ex bianconero non ha avuto un inizio semplice al Liverpool e diversi club hanno chiesto informazioni per capire se esistono margini per un prestito fino a giugno. La posizione del Liverpool allo stato attuale non prevede aperture. Vedremo se da qui al 3 febbraio qualcosa cambierà.

Anche Berardi è molto ambito. Da quando è rientrato la sua presenza è stata subito determinante. A oggi la sua priorità è riportare il Sassuolo in serie A, poi se ci sarà un’offerta interessante (l’Atalanta ci sta facendo un pensiero) verrà valutata sicuramente insieme al club. Al momento però la situazione è questa".