Tocca ad Alisson! Sky: Conte accantona i Fab Four e lo lancia dal 1'. E non è l'unica novità
Prove di formazione in casa Napoli in vista della sfida contro la Lazio (in programma per domani alle 18 al Diego Armando Maradona) con Antonio Conte pronto a cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alisson Santos dovrebbe partire titolare, con Scott McTominay arretrato in mediana al posto di Frank Anguissa, destinato inizialmente alla panchina.
Alisson Santos non sarà l'unica novità di formazione di Napoli-Lazio
Non è l’unica novità: sulla corsia esterna si rivedrà Miguel Gutierrez dal primo minuto, favorito su Matteo Politano. In difesa, invece, Sam Beukema appare in vantaggio su Juan Jesus per una maglia da titolare. Alisson dovrebbe partire dall’inizio con McTominay più basso, una soluzione che punta a dare maggiore qualità e imprevedibilità negli ultimi metri. Scelte che confermano la volontà di Conte di trovare nuove soluzioni per aumentare la pericolosità offensiva del Napoli.
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