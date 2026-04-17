Crisi calcio italiano, dalla Francia: "Colpa anche del 3-5-2 passivo! Lo fa anche Conte..."

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Il vero nodo resta culturale: “Si copia senza innovare”. E la distanza con l’élite europea continua ad aumentare.

Non è solo la mancata qualificazione ai Mondiali a certificare il momento difficile del calcio italiano. Le eliminazioni europee di Bologna e Fiorentina hanno chiuso un quadro già negativo, lasciando l’Italia senza rappresentanti nelle competizioni continentali. Un fallimento analizzato anche dal portale So Foot, che punta il dito su un sistema sempre più povero di idee. “Per la terza volta consecutiva l’Italia non parteciperà al Mondiale”, si legge, con una diagnosi che include “scarsa fiducia nei giovani, perdita di talento e calo di attrattiva”.

Anche il 3-5-2 (e Conte) nel mirino

Tra le cause, anche l’abuso del 3-5-2: “Nella stagione 2025-26 lo utilizza il 70% delle squadre di Serie A”. Il modulo, però, non è il problema in sé: “Permette di attaccare e difendere in cinque”, ma viene spesso interpretato in modo passivo. Il confronto tra Inter e Napoli è emblematico: “Da una parte un sistema raffinato, dall’altra una versione più antiquata come quella di Conte”. Il vero nodo resta culturale: “Si copia senza innovare”. E la distanza con l’élite europea continua ad aumentare.