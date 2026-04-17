De Bruyne dice tutto: la vera differenza tra Serie A e Premier

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Ma qual è questa differenza e in cosa si traduce, come si manifesta? Kdb lo ha chiarito nel corso della sua intervista a Crc

Nel corso della sua intervista a Radio Crc, Kevin De Bruyne, centrocampista azzurro, ha trattato vari temi tra cui l'annosa questione della differenza che c'è tra la Premier e la Serie A. Ma qual è questa differenza e in cosa si traduce, come si manifesta? Kdb lo ha chiarito. "Penso che la Serie A sia molto diversa dalla Premier League, ma devo ammettere che anche quando giocavo con il City, molte squadre ci affrontavano con il blocco basso, perché per loro era molto difficile pressarci visto il modo in cui gestivamo la palla. Quando giochi contro queste squadre, devi trovare il modo di trovare gli spazi giusti. Purtroppo non siamo riusciti a farlo contro il Parma ed è un peccato. Ma a volte succede".

De Bruyne e la differenza tra Serie A e Premier League

"Differenze tra Serie A e Premier? In Italia le squadre giocano in modo molto simile tra loro, annullandosi un po' a vicenda, mentre in Inghilterra ci sono molte squadre che giocano in maniera diversa. Giocatori che vanno uomo su uomo e che poi giocano basso o che giocano alto, moduli diversi. In Italia molte squadre giocano a cinque dietro, con il 5-3-2 o il 5-4-1. Direi che il ritmo è la più grande differenza tra Italia e Inghilterra, ma soprattutto per lo stile di gioco".