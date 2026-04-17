Ultime di formazione Tmw: non solo Alisson, possibile cambio anche in difesa
Antonio Conte studia nuove soluzioni per il Napoli e valuta due modifiche importanti in vista del prossimo impegno contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la prima novità riguarda la difesa: “Beukema è in vantaggio su Juan Jesus e tornerà titolare accanto a Buongiorno e Olivera”, con Milinkovic-Savic confermato tra i pali.
Novità Alisson?
Più articolata la situazione a centrocampo: “McTominay è pronto ad arretrare al fianco di Lobotka, mentre Anguissa potrebbe riposare dopo qualche segnale di affaticamento”. Una scelta che aprirebbe le porte a un assetto più offensivo. In questo scenario, spazio ad Alisson Santos tra le linee: “Il brasiliano agirebbe sulla trequarti insieme a De Bruyne, alle spalle di Hojlund”. Una soluzione che potrebbe dare maggiore imprevedibilità e qualità negli ultimi metri, provando a sbloccare una manovra offensiva spesso troppo prevedibile.
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