Lazio, le ultime di formazione: quanti dubbi in mediana, ma c'è un favorito per il ruolo di '9'

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Non solo Napoli nella testa di Maurizio Sarri, che prepara la sfida del Maradona tenendo un occhio anche alla semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il tecnico biancoceleste valuta diverse rotazioni per gestire al meglio le energie della squadra. “Possibili staffette in più reparti per dare minutaggio a chi ne ha bisogno”, a partire dalla difesa, dove Gila, rientrato dopo un mese di stop, potrebbe subentrare a gara in corso. Davanti a Motta, spazio a Lazzari, Romagnoli e Provstgaard, con Pellegrini leggermente favorito su Tavares a sinistra.

Ballottaggi a centrocampo e in attacco

A centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Patric e Cataldi in cabina di regia, mentre Taylor è certo del posto da titolare. “Staffetta prevista anche tra Basic e Dele-Bashiru”, con il croato in vantaggio per partire dal primo minuto. In attacco tornerà Isaksen a destra, con Zaccagni confermato a sinistra. Al centro, assente Maldini: “Dia è favorito su Ratkov”. Una Lazio tra presente e futuro.