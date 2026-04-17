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Castel Volturno, allenamento mattutino alla vigilia di Napoli-Lazio: il report del club

Castel Volturno, allenamento mattutino alla vigilia di Napoli-Lazio: il report del club
Oggi alle 19:20Notizie
di Antonio Noto
fonte SSCNapoli
Dopo la seduta mattutina di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center. 

Alla vigilia di Napoli-Lazio, anticipo della 33ª giornta di campionato, in programma domani, sabato 18 aprile alle 18, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Dopo la seduta mattutina di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center. 

Di seguito il report pubblicato dal club: "Meno uno a Napoli-Lazio. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro i biancocelesti. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".