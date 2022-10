Top 5 d'Europa, cade il Marsiglia: Napoli, Real, City e PSG ancora imbattute (comprese le coppe)

Restano solo 6 le squadre delle cinque maggiori leghe europee ad essere ancora imbattute.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Restano solo 6 le squadre delle cinque maggiori leghe europee ad essere ancora imbattute. In Inghilterra, dopo il poker odierno al Southampton, l'unico club a non avere ancora perso è il Manchester City. Napoli e Atalanta, in campo domani, sono ancora senza macchia in Italia, così come il Real Madrid in Spagna, che ha battuto questa sera 1-0 il Getafe. In Francia, dopo la sconfitta di oggi del Marsiglia in casa con l'Ajaccio, restano due i club senza sconfitta: Lens, in campo domani con il Lille e Paris Saint-Germain, che non va oltre lo 0-0 con il Reims. Considerando anche le coppe europee, solo Napoli, City, Real e PSG restano ancora imbattute (Atalanta e Lens non giocano in nessuna competizione europea).