Top10 Gare 2019 - Quarto posto: gli azzurri calano il poker all'Olimpico contro la Roma

Il 2019 va in archivio e sono diverse le partite di quest' anno solare che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle del 2019, emozionanti o importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al quarto posto della nostra classifica va la grande vittoria contro la Roma. Il Napoli s'impone all'Olimpico con un perentorio 4-1 che permette agli azzurri di blindare il secondo posto in campionato

4) ROMA-NAPOLI 1-4: La lezione di Ancelotti all'Olimpico e la magia di Milik. Non c'è mai stata partita, sotto nessun punto di vista. Il Napoli di Ancelotti si diverte e travolge una Roma allo sbando, a tratti imbarazzante, per 4-1 in un Olimpico gelato nonostante le temperature quasi estive. Milik con una magia (stoppa il pallone di tacco in area giallorossa e polverizza Olsen con un sinistro sotto l'incrocio) Mertens, Verdi e Younes sugellano una prestazione splendida da parte degli azzurri che non hanno mai perso il controllo di un match dominato in lungo e in largo. Con questa vittoria i partenopei blindano il secondo posto.