Top10 Gare 2020 - Quarto posto: la goleada contro la Roma dedicata a Maradona

Il 2020 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno, funestato dal Coronavirus, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle del 2020 emozionanti o importanti di quest'annata. (qui la classifica completa) Al quarto posto della nostra classifica c’è l’emozionante vittoria in campionato contro la Roma, quattro giorni dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona.

4) NAPOLI-ROMA 4-0: L’emozionante vittoria in campionato contro la Roma, quattro giorni dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Nel San Paolo deserto cala ancora di più il silenzio nel minuto di raccoglimento in memoria del fuoriclasse argentino. Gli azzurri sembrano essere guidati dallo spirito di Diego, la sua immagine è fissa sui maxischermi, e travolgono sul campo la Roma 4-0. Apre le marcature Lorenzo Insigne con una punizione proprio alla Maradona, il capitano dedica la rete al D10S del calcio mostrando la maglia numero 10 del Napoli in stile Argentina. Nella ripresa gli azzurri raddoppiano con Fabian Ruiz, azione che parte con uno spettacolare tacco di Mario Rui, rifinita da Insigne e conclusa da un magico sinistro dello spagnolo. Mertens, primo marcatore della storia del Napoli, non poteva mancare l’appuntamento al gol nella vittoria dedicata suo predecessore, tap-in vincente sulla botta di Elmas. Chiude il poker Politano con una fantastica serpentina, l’esterno azzurro sembra anche qui guidato da Maradona, dribblati tutti i difensori avversari finanche il portiere Mirante. Gioia e commozione per questa goleada inflitta alla Roma nel derby del Sole.