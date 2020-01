Top10 Gol 2019 - Quinto posto: show di Fabian a due passi dal...Barcellona

Come ogni anno vi proponiamo la classifica dei dieci gol più belli realizzati dal Napoli nell'anno che sta per concludersi. Buon viaggio...

5^ - Fabian in Lecce-Napoli 1-4 (Serie A, 22 settembre) - Abidal ha preso appunti: il dirigente del Barcellona era in tribuna allo stadio Via del Mare quando Fabian ha deciso di fare tutto da solo per l'unico gol stagionale. Sterzata da destra col mancino, fuori un avversario, sinistro a giro sul palo lontano, palla in rete. Un gol splendido. Ne ha fatti altri così. Perché s'è fermato a Lecce, lo spagnolo?