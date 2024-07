Video Torino, Cairo contestato: la cessione di Buongiorno non ha aiutato

La stagione del Torino comincia con lo stesso clima che aveva accompagnato la fine della scorsa: grande presenza da parte dei tifosi e contestazione nei confronti della proprietà. Nella giornata di oggi è in programma il primo allenamento aperto della stagione. Si tratta dunque di un esordio in questo senso per Paolo Vanoli che non ha trovato però un'atmosfera del tutto serena all'esterno.

La tifoseria granata ha risposto presente, accorrendo in oltre 3000 per l'occasione e mostrando sostegno alla squadra ma di certo non ad Urbano Cairo. Secondo quanto ha raccolto Tuttomercatoweb, i tifosi si sono esibiti nei seguenti cori: "Presidente pezzo di m....". Una linea che i sostenitori del Toro portano avanti ormai da tempo, non perdonando al patron il fatto di non investire a sufficienza per alzare l'asticella delle ambizioni. In questo senso, la recente cessione di un simbolo come Alessandro Buongiorno al Napoli di certo non è stata presa bene.