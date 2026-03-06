Ufficiale Torino-Napoli, riecco Anguissa e De Bruyne! La panchina azzurra

Reduci da mesi di stop in due centrocampisti prendono posto in panchina.

Due lieti ritorni tra i convocati del Napoli, tornano disponibili per l'anticipo della 28esima giornata di Serie A due infortunati lungodegenti, Anguissa e De Bruyne. Reduci da mesi di stop in due centrocampisti prendono posto in panchina. Di seguito gli uomini a disposizione di Antonio Conte per la sfida delle 20.45 contro il Torino di Roberto D'Aversa. Meret, Contini, Gutierrez, Lukaku, De Bruyne, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Anguissa.

Kevin De Bruyne torna tra i disponibili mettendosi alle spalle il lungo stop causato da un infortunio al bicipite femorale rimediato il 25 ottobre nella sfida contro l’Inter, ultima gara giocata dal centrocampista belga. Da quel momento sono passati 129 giorni, con 28 partite saltate. Prima dell’infortunio De Bruyne aveva comunque lasciato il segno: 11 presenze stagionali, 4 gol e 2 assist in 760 minuti giocati, numeri che raccontano il suo ruolo già decisivo nella fase offensiva della squadra partenopea.

Situazione simile anche per Frank Anguissa, che non scende in campo dal 9 novembre, nella gara contro il Bologna. Il centrocampista camerunese ha vissuto mesi complicati: prima un problema alla coscia tra il 12 novembre e il 27 gennaio, con 77 giorni di stop e 17 partite saltate, poi nuovi guai alla schiena tra il 27 gennaio e il 4 marzo, che gli hanno fatto perdere altre 7 gare. Nonostante gli infortuni, Anguissa ha comunque collezionato 15 presenze con 4 gol e 2 assist in 1273 minuti giocati.