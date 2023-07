Toronto, notte da dimenticare per Insigne: altro ko e infortunio alla gamba

Non c'è pace per il Toronto, non c'è pace per Lorenzo Insigne. Nonostante il cambio in panchina (da Bradley a Dunfield) altra sconfitta per i canadesi

Non c'è pace per il Toronto, non c'è pace per Lorenzo Insigne. Nonostante il cambio in panchina (da Bradley a Dunfield) altra sconfitta per i canadesi, che si arrendono 1-0 in casa al Real Salt Lake City e restano al penultimo posto in classifica a 19 punti. Una brutta serata anche per l'ex azzurro, che poco prima dell'intervallo ha risentito di un problema a una gamba ed è rimasto così negli spogliatoi, dando forfait per il secondo tempo. Sull'infortunio dell'ex capitano del Napoli seguiranno aggiornamenti.