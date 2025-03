Traguardi personali a Venezia: Meret supera Taglialatela, Politano aggancia Altafini

Traguardo personale importante per Giovanni Di Lorenzo che continua a scalare la classifica all time della storia del Napoli. Il capitano azzurro domani a Venezia raggiungerà quota 262 in azzurro superando così Pogliana e diventando così in solitaria il 16° azzurro di sempre. Nel mirino ora la Top 15 con le 268 gare di Buscaglia.

Scalata importante anche per Matteo Politano che domani collezionerà la partita numero 224, superando Hysaj e agganciando Altafini , portandosi alla posizione numero 36 e lanciando la volata finale per la Top 30. Sorpasso simbolico anche per Alex Meret, atteso dalla gara numero 204 che significa staccare le 203 di un grande ex portiere azzurro come Taglialatela al 47° posto assoluto.