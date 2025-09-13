Traguardo importante per Politano: stasera eguaglia Albiol ed entra nella Top 30 azzurra

Traguardo importante per Politano: stasera eguaglia Albiol ed entra nella Top 30 azzurra
Giornata importante quella di oggi per Matteo Politano, punto fermo del Napoli di Antonio Conte. L’esterno azzurro questa sera a Firenze collezionerà la presenza numero 236, staccando così Walter Gargano, entrando nella Top 30 della storia azzurra e agganciando al numero 29 l’ex difensore Raul Albiol. A quel punto mirino finirà il 28esimo posto di De Napoli con 242 gettoni.

Passi in avanti anche per Alex Meret che questa sera - in caso di titolarità, come sembra nelle ultime ore - si porterà in 43esima posizione all time agganciando Innocenti e mettendo nel mirino il 42esimo posto di Faouzi Ghoulam. Per Lobotka invece la presenza numero 201 che gli vale l’aggancio a Vincenzo Montefusco al numero 49 della storia partenopea. 