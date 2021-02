Tre azzurri ancora ko: Petagna, Lozano e Manolas si allenano a parte

Da Castel Volturno sono arrivate buone notizie, visto e considerato che Hysaj, Demme e Ospina si sono allenati in gruppo. Ma le assenze non sono giunte al termine, Rino Gattuso dovrà fare ancora a meno di qualcuno per le prossime partite. Si tratta di Petagna, Lozano e Manolas, che si sono allenati ancora a parte. "Manolas ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Petagna e Lozano hanno fatto lavoro personalizzato prima in palestra e poi in campo", si legge nel report del club.