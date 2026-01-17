Tre gare senza vincere, non era mai accaduto. Napoli cerca la 17ª vittoria da imbattuto in casa
Ale 18 il Napoli ospita il Sassuolo per l'anticipo della 21ª giornata di Serie A. I campioni d'Italia, reduci da due pareggi consecutivi in casa, sono imbattuti a Fuorigrotta in gare ufficiali dall’8 dicembre 2024, Napoli-Lazio 0-1 in Serie A; da quel momento, 16 vittorie ed 8 pareggi nelle 24 successive partite al Maradona. Il Napoli arriva da tre pareggi di fila in campionato: mai la squadra di Conte era rimasta senza vincere 3 giornate nella Serie A 2025/26.
