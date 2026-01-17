Tre gare senza vincere, non era mai accaduto. Napoli cerca la 17ª vittoria da imbattuto in casa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:15Notizie
di Antonio Noto

Ale 18 il Napoli ospita il Sassuolo per l'anticipo della 21ª giornata di Serie A. I campioni d'Italia, reduci da due pareggi consecutivi in casa, sono imbattuti a Fuorigrotta in gare ufficiali dall’8 dicembre 2024, Napoli-Lazio 0-1 in Serie A; da quel momento, 16 vittorie ed 8 pareggi nelle 24 successive partite al Maradona. Il Napoli arriva da tre pareggi di fila in campionato: mai la squadra di Conte era rimasta senza vincere 3 giornate nella Serie A 2025/26.

