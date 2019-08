Tre giorni di riposo per gli azzurri: da giovedì ci saranno anche Koulibaly ed Ounas

Giovedì il ritorno in campo. Il Napoli è rientrato ieri pomeriggio (domenica) dagli States, da oggi in ferie, per tre giorni, e ricomincerà ad allenarsi giovedì pomeriggio a Castel Volturno, con seduta prevista per le 18. A quel punto, ci saranno tutti, perché per dopodomani sono attesi a Capodichino anche Koulibaly e Ounas, gli ultimi calciatori che si aggregheranno al gruppo, che in America ha ritrovato anche Allan ed Ospina. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport.