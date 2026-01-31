Tre punti fondamentali, ripartiamo da qui!

Battere la Fiorentina era l’unica possibilità e da qui bisogna ripartire, da questa sofferenza e da questa prestazione fatta con il cuore. E’ un Napoli reattivo che sa bene che deve reagire ma i momenti no non finiscono mai. Il Napoli parte bene e prova a mettere la partita in discesa. Gli azzurri passano all’11’ lancio di Meret lungo, Hojlund fa sfilare la palla e Vergara si invola e con un tocco preciso batte De Gea. Un gol bellissimo che esalta le doti anche di questo ragazzo. Il Napoli potrebbe raddoppiare, ancora con Vergara e soprattutto con Hojlund sottomisura con Comuzzo che prima salva poi rischia l’autogol. Il Napoli poi si salva su Piccoli. Il colpo di testa deviato da Meret finisce sul palo, sull’azione la Fiorentina ritrova ancora Meret che salva Gudmundsson. Sull’azione Di Lorenzo cade male. Il capitano deve uscire infortunato. La gara perde un po’ di mordente con il Napoli che ci prova ancora ma senza successo.

Nel secondo tempo il Napoli soffre e vince. Gli azzurri scendono con la giusta concentrazione e subito raddoppiano. Gutierrez, ottima la sua gara, trova il jolly e con un tiro da fuori che supera De Gea. Il Napoli potrebbe ora amministrare ma arriva il gol della Fiorentina. Azione veloce con Dodò che innesca un azione che porta a Piccoli a tirare, Meret salva e Salomon che insacca. Il Napoli deve soffrire e qui entra in campo un La Penna poco lucido che inizia ad arbitrare male non vedendo un colpo al volto a Vergara. Il Var silente! La Fiorentina ci prova nel finale provando a cercare Kean che fortunatamente non è preciso. Tre punti fondamentali, tre punti da grande squadra ma anche da provinciale che deve difendere una vittoria che vale tantissimo.