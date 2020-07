Troppe riserve al San Paolo? La Roma replica all'accusa del Napoli: "Via libera di Lega e Procura!"

In merito all'accusa del Napoli nei confronti della Roma per aver portato troppe riserve sugli spalti, violando il protocollo sanitario, da casa giallorossa arriva una sorta di giustificazione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il club capitolino ritiene di aver rispettato tutti i parametri di sicurezza ed isolamento. Prima della gara contro la Sampdoria la stessa Roma aveva parlato con la Lega e la Procura chiedendo di poter portare i ragazzi in panchina e gli è stato concesso il via libera. Tutti coloro che erano presenti come riserve sono stati sottoposti a tutti i controlli previsti dal protocollo sanitario.