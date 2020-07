Repubblica - Troppi in panchina, il Napoli accusa la Roma: "Ha violato il protocollo!"

Scontro sul rispetto del protocollo sanitario. Ci sono state scintille domenica sera al San Paolo tra i dirigenti del Napoli e quelli della Roma. Motivo? Lo rivela Repubblica che scrive: "I giallorossi hanno infatti deciso di portare in panchina tutte le riserve convocate per la trasferta a Fuorigrotta dal tecnico Fonseca, violando a giudizio del club azzurro le disposizioni previste per il distanziamento sociale. Il Napoli ha chiesto l'intervento di Rocchi e bisognerà vedere cosa ha scritto nel suo referto l'arbitro. Dalle tribune e soprattutto in campo si è sentito il gran tifo fatto dalle riserve della Roma per i compagni ed è questo probabilmente che ha infastidito gli azzurri. De Laurentiis non vuole che finisca qui e chiederà chiarezza a Figc e Lega. A suo giudizio le regole devono essere uguali per tutti".