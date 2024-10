Prima pagina Tudor su Tuttosport: "Vlahovic? 30 gol"

Tuttosport propone oggi tra le sue pagine un'intervista a Igor Tudor, ex difensore della Juventus e allenatore, tra le altre, di Verona e Lazio. Tra gli argomenti trattati nella chiacchierata c'è anche il possibile rendimento stagionale di Vlahovic: "Vlahovic? 30 gol!" il virgolettato proposto in apertura dal quotidiano torinese come titolo principale. La spalla è invece dedicata al progetto sul museo dedicato al Torino, mentre più in basso trova spazio la crisi di Roberto Mancini in Arabia Saudita e lo sbarco di Thomas Tuchel sulla panchina dell'Inghilterra.