Turno di riposo per McTominay? Può concederglielo Giovane: come cambierebbe il Napoli

Turno di riposo per McTominay? Può concederglielo Giovane: come cambierebbe il NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Le scelte di Antonio Conte per la sfida contro la Fiorentina potrebbero portare a qualche novità di formazione. Come riporta Il Mattino, il tecnico valuterebbe un parziale turnover, anche se le rotazioni restano limitate. L’arrivo di Giovane apre però uno spiraglio importante.

Il brasiliano è candidato all’esordio da titolare. In quest’ottica, McTominay potrebbe partire dalla panchina dopo aver tirato la carretta per settimane, con quasi 100 minuti giocati a partita nell’ultimo mese. A quel punto Elmas si abbasserebbe a centrocampo accanto a Lobotka.