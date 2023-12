TuttoJuve al veleno: "Zittito ADL! Non nominarci! Noi vinciamo sul campo, tu dopo 40 anni..."

Così Massimo Pavan su Tuttojuve, sito di riferimento dei tifosi bianconeri in merito alle dichiarazioni di De Laurentiis

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Zitti zitti, il silenzio è d'oro. I bianconeri hanno creato, hanno regalato, hanno sofferto, hanno gioito ma soprattutto hanno zittito una persona che parla francamente troppo e che non dovrebbe permettersi di citare i bianconeri nemmeno indirettamente", così Massimo Pavan su Tuttojuve, sito di riferimento dei tifosi bianconeri in merito alle dichiarazioni di De Laurentiis ("Scudetto? Speriamo di ripeterci, ma si vince sempre solo con gli imbrogli..."):

"I nove scudetti vinti dalla Juve sono stati vinti sul campo, anzi ne mancano pure due rubati da chi non li ha vinti sul campo per una squadra che ha vinto poi il mondiale. Italianita, umanità, umiltà, juventinita, parole che non conosce chi continua a stuzzicare la Juventus, che ovviamente non conosce la storia della Juventus, il loro valore e la loro forza, ma del resto non ci sorprende del resto quella persona ha vinto dopo quarant'anni e quest'anno non sa nemmeno se finirà in Champions. Noi non sappiamo se vinceremo lo scudetto, ma forse in Champions ci andremo e stasera lo abbiamo zittito, zitti zitti, il silenzio è d'oro".