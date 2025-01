Prima pagina Tuttosport: "Ancelotti ha deciso: lascerà il Real. E Roma ci pensa"

"Blitz Juve" scrive oggi Tuttosport in apertura sulle mosse di Giuntoli a Londra. Blitz londinese per il dirigente dei bianconeri, arrivato nella capitale inglese per Veiga, Kelly e...Vlahovic. Mercato caldissimo per la Juve: dal Manchester City possono arrivare 100 milioni per Cambiaso e Douglas Luiz. Con il Chelsea si parla anche di Vlahovic. E intanto la Juve si prepara a scendere in campo stasera a Bruges per la Champions.

Il futuro di Re Carlo - "Ancelotti ha deciso: lascerà il Real. E Roma ci pensa": addio a fine stagione per il tecnico, c'è Xabi Alonso nel futuro. E la Roma può tentarlo.