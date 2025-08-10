Prima pagina

Tuttosport apre con le parole di Tudor: "Juventus quarta? Non firmo"

Tuttosport apre con le parole di Tudor: "Juventus quarta? Non firmo"TuttoNapoli.net
© foto di Pierpaolo Matrone
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Juve quarta? Non firmo". Pensieri e parole di Igor Tudor, riportati in prima pagina da Tuttosport che decide di dedicarci l'apertura. Oggi a Dortmund il primo verso euro-esame. In taglio alto la scoppola rimediata dal Torino in amichevole contro il Valencia: "Toro infilzato: allarme!".

© foto di Pierpaolo Matrone