Tuttosport apre con le parole di Tudor: "Juventus quarta? Non firmo"
"Juve quarta? Non firmo". Pensieri e parole di Igor Tudor, riportati in prima pagina da Tuttosport che decide di dedicarci l'apertura. Oggi a Dortmund il primo verso euro-esame. In taglio alto la scoppola rimediata dal Torino in amichevole contro il Valencia: "Toro infilzato: allarme!".
Napoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42')
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
Sassuolo
Napoli
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Antonio NotoRileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
Fabio TarantinoDe Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Arturo MinerviniRileggi liveMilinkovic-Savic in conferenza: "Da marzo sapevo del Napoli, volevo fortemente venire! Non mi sento né 1° né 2°”
Arturo MinerviniMcTominay: "Scudetto non ha cambiato nulla, amma fatica’...always! Su De Bruyne e le amichevoli..."
Antonio NotoRileggi liveNapoli-Casertana 1-1, (Vano 35', Politano 43'): Politano rimedia con una magia, si rivedono gli scozzesi
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
