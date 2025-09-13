Tuttosport: “Attacco all’Inter”

Prima pagina

“Attacco all’Inter” titola quest'oggi l'edizione del quotidiano torinese Tuttosport, in riferimento all’attenzione che circonda il big match tra nerazzurri e bianconeri. Chivu sotto pressione della Juventus che vuole già contenere la spinta nerazzurra garantendosi un +6 grazie all’eventuale vittoria della sfida odierna con fischio d’Inizio alle 18.  Alla vigilia, Tudor giura di non avere mai visto un Vlahovic così in forma, mentre Chivu – dal canto suo – chiede ai suoi di fargli capire di che pasta sono fatti.