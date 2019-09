Tuttosport esalta Mertens: "Vena realizzativa superiore a tanti nomi seguiti in estate"

In estate il Napoli ha cercato diversi attaccanti e ha rinforzato il reparto con Fernando Llorente e Hirving Lozano. Ma a far la differenza, fin qui, è stata la vecchia guardia e soprattutto Dries Mertens. Anche Tuttosport, nella sua edizione odierna, esalta il belga: "Dries Mertens ha scelto di indossare il mantello dei supereroi per riportare il Napoli in direzione scudetto e se stesso sempre più vicino a Diego Maradona: è salito a quota 112, -3 dal Pibe. Due gol e una traversa nel San Paolo new look e con un buon colpo d’occhio (quasi 35mila spettatori), il bomber belga si è esaltato al cospetto di una Sampdoria ancora convalescente e sempre a zero in classifica, scatenandosi con la seconda doppietta personale ai doriani (la prima alla sua stagione d’esordio in Italia, 2013-’14). Zitto zitto, al termine di un’estate vissuta dai tifosi del Napoli sempre alla ricerca di Icardi o di un attaccante di pari livello, ecco che Mertens ritorna d’attualità con una vena realizzativa anche superiore a tanti nomi segnati sul taccuino del ds Giuntoli".