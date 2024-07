Prima pagina Tuttosport: "Buongiorno e Ilic via, 65mln per il Torino"

Continua la preparazione di Matias Soulé in vista della nuova stagione con la Juventus. Il giocatore si sta allenando in Argentina per presentarsi al meglio al nuovo allenatore. "Soulé tutto per Thiago" si legge infatti sulla copertina odierna di Tuttosport che riporta le parole del preparatore del giocatore, intervistato dallo stesso quotidiano. "Buongiorno più Ilic, due sì da 65mln per Cairo", il titolo sul Torino con l'annuncio che Buongiorno andrà da Conte per 40mln complessivi. 25mln invece dal serbo allo Zenit. Due cessioni ed ora i rinforzi veri. Di seguito la prima pagina integrale