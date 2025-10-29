Prima pagina
Tuttosport: "Il Napoli va a +3. Il Milan spreca. Juve, Spalletti ci crede"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone il seguente come titolo principale: "Juve, Spalletti ci crede". leri colloquio decisivo con Chiellini, Comolli ha deciso e la proprietà ha avallato la scelta. Contratto fino a fine stagione, rinnovo automatico se dovesse arrivare tra le prime 4. Priorità regista: Hjulmand torna di moda.
Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo in taglio basso: "Baroni carica il Toro: "Non devi accontentarti". C'è ancora Paleari". Stasera a Bologna per continuare la striscia positiva: in porta l'uomo dei miracoli, davanti Ngonge dal primo minuto. Di spalla: "Il Napoli va a +3. Il Milan spreca".
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
