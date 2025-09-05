Prima pagina Tuttosport: "Italia, Ringhio Mondiale. Torino in leasing"

In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo principale è il seguente: "Juve, il colpo è Bremer". Parole dell'ex dirigente bianconero Giorgio Perinetti, che prosegue poi: "Comolli ha preso giocatori interessanti, ma Gleison è il top: il suo recupero è fondamentale. Sì, Yildiz avrebbe giocato in tutte le Juve degli ultimi 40 anni".

Spazio come al solito anche all'altra metà di Torino, con questo titolo presente in taglio basso: "Toro in leasing: riscatti da 44 milioni". In prestito 5 arrivi su 8. Simeone, Anjorin, Nkounkou, Asllani, Ngonge: per tenerli tutti servirà un investimento importante (che Cairo non ha mai fatto".