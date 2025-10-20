Prima pagina

Tuttosport, la Juve è già una polveriera: "Tudor bene?"
di Arturo Minervini

Juve, Tudor bene? Così titola Tuttosport sul tonfo shock a Como dei bianconeri per 2-0: la panchina del tecnico croato già traballa. Kempf e Super Paz affondano una Juventus irriconoscibile. Squadra senza idee e identità, e adesso anche il tecnico è nel mirino. Mercoledì a Madrid il primo bivio europeo, poi la resa dei conti.

"Cresciamo ancora!" Trascinatore, bomber da 7 punti, nuovo idolo granata: Giovanni Simeone non si ferma più. Dopo Roma e Lazio, il Cholito punisce anche il Napoli e fa sognare Juric: “Con questa media posso ripetere la stagione di Verona. Avanti così!”.