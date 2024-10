Prima pagina Tuttosport: "Lukaku-Kvara, che diavoli"

vedi letture

"Lukaku-Kvara, che diavoli". Questo è il titolo in alto nella prima pagina di oggi di Tuttosport. Si parla anche di Juve ovviamente. Assente da un mese per la costola incrinata a Lipsia, Koopmeiners torna a disposizione in Juve-Parma protetto da un'armatura speciale.

Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo: "Torino mette fretta a Cairo". Questione stadio e non solo, come dice il sindaco Lo Russo: "Sull'impianto ci vuole grande determinazione, saremmo molto contenti di ricevere una proposta d'acquisto".