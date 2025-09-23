Prima pagina Tuttosport: "Napoli, fuga da paura"

"Napoli, fuga da paura" si legge in alto in prima sul quotidiano Tuttosport dopo la vittoria degli azzurri contro il Pisa. "Juve amore infinito": questo è il titolo principale della prima pagina .Plusvalenze: Agnelli patteggia 1 anno e 8 mesi, rivendica innocenza e pensa alla squadra. Il Gup dispone i patteggiamenti dell'ex presidente e dei dirigenti coinvolti: "Condanna priva di effetti civili, senza riconoscimento di responsabilità". Ma per ora non è previsto un suo ritorno.

Si parla anche dell'altra sponda di Torino, con questo titolo: "Tifosi Toro, lo stato d'agitazione continua". Cairo contestato: vertice per proseguire la protesta. Domani si riuniranno tutti i gruppi organizzati: anche giovedì in Coppa col Pisa si vuole andare avanti. Baroni si ritrova col peggiore attacco e la peggior difesa: numeri da B.