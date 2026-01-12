Prima pagina

Tuttosport: "Napoli, pari che Scott"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

"Napoli, pari che Scott". Questo il gioco di parole di Tuttosport in prima pagina sulla gara degli azzurri, due volte sotto, due volte capace di rialzarsi. L’Inter passa con Dimarco, il Napoli reagisce con McTominay. Poi il rigore di Calhanoglu per il 2-1 nerazzurro accende la miccia della polemica: Antonio Conte esplode, protesta furiosamente e viene espulso. Il suo grido, “Vergogna!”, diventa il titolo emotivo della serata e il simbolo di una tensione che accompagna tutta la gara.