Prima pagina Tuttosport: "Osimhen alla Juve? Carta Gatti al Napoli"

Nuove idee di mercato in casa Juventus, dove si lavora già verso la nuove stagione. "Osimhen. Carta Gatti" titola infatti l'edizione oggi in edicola di Tuttosport. Il quotidiano parla di un possibile interessamento dei bianconeri per Victor Osimhen, attaccante di alto livello che colmerebbe le lacune offensive vista l'uscita di Vlahovic, Kolo e Milik.

L'idea della Juventus sarebbe quindi quella di lavorare con il Napoli, inserendo nello scambio la contropartita Gatti, difensore che piace molto ad Antonio Conte.