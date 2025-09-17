Prima pagina

Tuttosport: “Sì, è una Juve da amare!”

Tuttosport: “Sì, è una Juve da amare!”TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

“Sì, è una Juve da amare!”. Così scrive Tuttosport dedicando l'apertura di oggi alla squadra di Tudor, reduce dal pirotecnico 4-4 contro il Borussia Dortmund nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. “Borussia tre volte in vantaggio, tre rimonte bianconere: l’ultima, doppia, in un recupero da delirio”, scrive il quotidiano.

Decisivo l’ingresso di Dusan Vlahovic: due gol da centravanti vero e l’assist al 96’ per Kelly, ancora una volta uomo copertina. Kenan Yildiz firma un’altra prodezza “alla Del Piero”, mentre la difesa guidata da Di Gregorio vive una serata complicata. Ma resta il cuore grande di una squadra che non molla mai sottolinea Tuttosport.