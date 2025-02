Prima pagina Tuttosport sogna il derby d'Italia in Champions: "Juve-Inter, lo rifacciamo?"

Dal Comune assist per vendere il Toro": stadio, ecco la svolta con la richiesta della cancellazione delle ipoteche

"Juve-Inter, lo rifacciamo?" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. I bianconeri pronti a sfidare il PSV questa sera in Olanda partendo dalla vittoria per 2-1 nell'andata con la prospettiva del derby d'Italia anche agli ottavi di Champions League, dopo il successo per 1-0 di pochi giorni fa in campionato. I nerazzurri o l'Arsenal in caso di qualificazione: in ballo anche 11 milioni. Thiago Motta: "Non gioco per il pari".

Toro - "Dal Comune assist per vendere il Toro": stadio, ecco la svolta con la richiesta della cancellazione delle ipoteche. Delibera della giunta per favorire la cessione dell'impianto libero da vincoli. Cairo potrà acquistarlo e poi mettere in vendita il club, a quel punto più attraente.