Prima pagina Tuttosport su Juve-Milan: “Rabiot, milioni di rimpianti”

“Rabiot, milioni di rimpianti”: così titola stamattina Tuttosport in prima pagina. Juve-Milan si accende anche col veleno dell’ex. Un anno fa il francese, oggi leader del centrocampo rossonero e capitano, non ricevette mai una vera proposta di rinnovo: chiedeva troppo e la società preferì puntare su Koopmeiners. Ora Adrien rilancia: “Non sarà una partita come le altre”.

In taglio alto, spazio al Torino: “Cairo: Baroni stai sereno”. Vigilia di Lazio-Toro da brividi: al Fila organizzato un pranzo d’incoraggiamento. L’allenatore resta in bilico, con il presidente — furibondo a Parma — che si confronta anche con squadra e Vagnati.