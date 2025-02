Prima pagina Tuttosport sulla Juventus: "Vlahovic, no a Mou e a Giuntoli"

"Vlahovic, no a Mou e a Giuntoli" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna di Tuttosport oggi in edicola in merito al futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus, dopo il gol decisivo segnato nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il Fenerbache sarebbe pronto a soddisfare le richieste economiche dell'attaccante, ma Dusan spera nella Premier League. Continua a non essere trovata l'intesa per il rinnovo del contratto però il serbo ha stretto un patto con Motta per un gran finale di stagione. E poi c'è la grana infortuni: Douglas si ferma di nuovo, Savona out due settimane, Cambiaso da monitorare.