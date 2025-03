Prima pagina Tuttosport sulla panchina Juve: "Motta a tempo e Gasp va in pole"

"Motta a tempo e Gasp va in pole" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi parlando del futuro della panchina bianconera. Il 4° posto può non bastare per la conferma ma la panchina del tecnico della Juventus potrebbe essere a rischio già domenica in caso di sconfitta contro la Fiorentina.

Spunta infatti una clamorosa ipotesi che potrebbe portare all'allontanamento di Thiago Motta già nel prossimo weekend: ipotesi Brambilla o Magnanelli traghettatore. Per l'anno prossimo poi in pole è balzato Gian Piero Gasperini, pronto a dire addio all'Atalanta. Ci sono in piedi anche la suggestione Xavi e l'ipotesi Tudor. Gli ex bianconeri però più cauti: "Esonero adesso? No".