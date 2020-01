Tv Luna - Meret in dubbio per la Lazio, messo in preallarme Ospina

In dubbio la presenza di Alex Meret per la prossima giornata di campionato che vedrà il Napoli affrontare la Lazio di Inzaghi. Queste le ultime riportate dal collega Carlo Alvino: "Alex Meret in dubbio per la gara di sabato. Il portiere si sta allenando poco causa infortunio. Ospina in preallarme per Lazio-Napoli".

